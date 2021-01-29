«Милан» интересуется Дугласом Костой

Форвард «Ювентуса» Дуглас Коста, арендованный «Баварией», может вернуться в серию А, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 30-летним бразильцем интересуется «Милан», который готов подписать игрока в зимнее трансферное окно. При этом проблемой может стать большая зарплата нападающего, которая составляет 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Коста провел 19 матчей во всех турнирах, выйдя 6 раз в старте, забил один гол и сделал две результативные передачи.