В «Рубине» подтвердили переговоры с «Уфой» о трансфере Данченко в АЕК

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью «СЭ» подтвердил предложение от греческого АЕКа по поводу защитника Олега Данченко, который находится в «Уфе» на правах аренды.

— Готовы ли мы отпустить Олега? На данный момент мы находимся на стадии переговоров с «Уфой». Предложение от АЕКа есть.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 26-летний Данченко провел 15 матчей за «Уфу», в которых отдал 6 голевых передач.

(Владимир Пушкарев)