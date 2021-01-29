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В «Рубине» подтвердили переговоры с «Уфой» о трансфере Данченко в АЕК

12:41
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью «СЭ» подтвердил предложение от греческого АЕКа по поводу защитника Олега Данченко, который находится в «Уфе» на правах аренды.

— Готовы ли мы отпустить Олега? На данный момент мы находимся на стадии переговоров с «Уфой». Предложение от АЕКа есть.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 26-летний Данченко провел 15 матчей за «Уфу», в которых отдал 6 голевых передач.

(Владимир Пушкарев)

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