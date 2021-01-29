Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

В «Аталанте» появится еще один украинец

11:08
Теги:

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко в ближайшее время станет игроком «Аталанты», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 24-летний украинец уже прошел медосмотр в Италии и в ближайшее время подпишет полноценный контракт. Сумма компенсации составит 6 миллионов евро.

В составе «Аталанты» уже выступает соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, а с этого сезона в команде также играет россиянин Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 8 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Украины.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир