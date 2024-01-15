Metaratings.ru: «Зенит» предложит Круговому новый контракт

«Зенит» сделает новое предложение по контракту защитника питерцев Данила Кругового, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что новое соглашение будет долгосрочным. В ноябре 2023 года «Зенит» уже делал предложение игроку, но стороны не смогли договориться.

12 января журналист Иван Карпов сообщил, что на Кругового претендуют ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». 13-го числа появилась информация о том, что защитник летом перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента.

Действующее соглашение футболиста с питерским клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевых паса.