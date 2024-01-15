«Пари НН»: «После медицинского осмотра будет принято окончательное решение о переходе Севикяна в «Ференцварош»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию, что полузащитник Эдгар Севикян улетел в Венгрию для прохождения медосмотра для перехода в «Ференцварош».

«Мы находимся на последней стадии принятия совместного решения с венгерским клубом. Сейчас все развивается стремительно быстро. После медицинского осмотра будет принято окончательное решение о переходе в «Ференцварош». Высока вероятность, что это произойдет. Счет идет на дни. В ближайшие несколько дней полузащитник переедет в расположение новой команды», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками после 18 туров.