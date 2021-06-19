Мемфис Депай стал игроком «Барселоны»
19:51
Полузащитник Мемфис Депай стал игроком «Барселоны». Испанский клуб на официальном сайте подтвердил подписание контракта с 27-летним голландцем. Договор рассчитан до конца сезона-2022/23.
Голландец перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
Депай провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач.
Депай выступал за «Лион» с 2017 года, ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ.
В составе национальной сборной футболист провел 65 матчей и забил 26 мячей. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.
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