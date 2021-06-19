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Мемфис Депай стал игроком «Барселоны»

19:51
Мемфис Депай. Фото ФК "Барселона".
Мемфис Депай. Фото ФК &quot;Барселона&quot;.
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Полузащитник Мемфис Депай стал игроком «Барселоны». Испанский клуб на официальном сайте подтвердил подписание контракта с 27-летним голландцем. Договор рассчитан до конца сезона-2022/23.

Голландец перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Депай провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач.

Депай выступал за «Лион» с 2017 года, ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ.

В составе национальной сборной футболист провел 65 матчей и забил 26 мячей. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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