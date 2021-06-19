Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц уверен, что в летнее трансферное окно команда будет только усиливаться.

«В первую очередь хочется отметить работу нашей академии, которая выращивает хороших футболистов. Мы находимся в плотном контакте с тренерами академии, постоянно обмениваемся информацией о состоянии игроков. Галкин и Гладышев не случайно находятся с командой, они заработали эту возможность своей усердной работой. Вполне вероятно, что они получат игровое время в контрольных матчах», — цитирует Шварца пресс-служба команды.

Также тренер отметил, что пока не знает, когда ждать прибавление новичков в команду.

«У нас есть цель — усилить состав. Но сейчас сложно определить какие-то временные рамки, когда новички появятся в команде», — подытожил Шварц.

Новый сезон Тинькофф РПЛ начнется 23 июля. В первом туре московский клуб сыграет против «Ростова».