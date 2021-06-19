Защитник «Сассуоло» Марлон перейдет в «Шахтер»

Защитник «Сассуоло» Марлон станет игроком «Шахтера», сообщает украинская программа «ТаТоТаке» на своей странице в Facebook.

Указано, что 25-летний футболист будет последним приобретением клуба в летнее трансферное окно. Таким образом, «Шахтер» выполнит просьбу нового главного тренера Роберто Де Дзерби — усилить каждую линию, кроме вратарской.

Бразильский защитник в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

Де Дзерби тренировал итальянскую команду до конца прошлого сезона, после чего ушел в «Шахтера». Ранее состав «горняков» пополнили форвард Лассина Траоре и полузащитник Педринью.