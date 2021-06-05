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«Марсель» согласовал покупку защитника сборной Бразилии

04:08
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Защитник «Фламенго» Жерсон продолжит карьеру во Франции. По информации RMC, «Марсель» договорился о переходе 24-летнего игрока сборной Бразилии.

Ожидается, что в ближайшие дни французский клуб заключит с Жерсоном контракт на 5 лет.

Ранее появилась информация, что «Марсель» готов заплатить 23 миллиона евро, не считая бонусов. В переходе заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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