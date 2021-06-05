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«Ньюкасл» и «Саутгемптон» поборются за защитника «Бреста»

02:21
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Защитник «Бреста» Ромен Перро может продолжить карьеру в Англии. По информации L'Equipe, «Саутгемптон» предложил 10 миллионов евро за 23-летнего француза.

Также на игрока претендуют «Лидс» и «Ньюкасл». Действующий контракт футболиста рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2020/21 Перро принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.

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