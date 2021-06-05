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«Барселона» согласна отпустить Тодибо

07:32

«Барселона» рассчитывает, что «Ницца» выкупит права на защитника Жана-Клера Тодибо, сообщает Esports RAC1.

Французский клуб заплатит за футболиста 8,5 миллиона евро. Также каталонцы могут получить около 7 миллионов евро в виде бонусов.

Тодибо выступает за «Ниццу» на правах аренды с зимы 2021 года. 21-летний француз провел за «орлят» 17 матчей и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость французского защитника в 12 миллионов евро.

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