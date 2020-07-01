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«Марсель» объявил о переходе Папе Гея

1 июля 2020, 19:03
Папе Гей. Фото ФК «Марсель».
Папе Гей. Фото ФК «Марсель».
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Полузащитник Папе Гей стал игроком «Марселя», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года.

21-летний француз, у которого также есть гражданство Сенегала, ранее выступал за клуб второго дивизиона «Гавр». Он перешел на правах свободного агента.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей за «Гавр» и сделал два результативных паса.

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