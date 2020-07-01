«Марсель» объявил о переходе Папе Гея

Полузащитник Папе Гей стал игроком «Марселя», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года.

Bienvenue ? ??? ??? qui s'engage pour 4 ans avec l'OM ? ? https://t.co/tdSiTBcP1f pic.twitter.com/iTCAlSCLmj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2020

21-летний француз, у которого также есть гражданство Сенегала, ранее выступал за клуб второго дивизиона «Гавр». Он перешел на правах свободного агента.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей за «Гавр» и сделал два результативных паса.