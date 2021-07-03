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«Марсель» договорился с «Арсеналом» об аренде Салиба

18:57
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба перейдет в «Марсель», сообщает 3 июля L'Equipe. Французский клуб возьмет игрока в аренду.

По данным источника, клубы договорились о переходе. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.

Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. Тогда защитника отдали в аренду в «Сент-Этьен». В 2020 году 20-летний защитник вернулся в Лондон, при этом главный тренер Микель Артета не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе центральный защитник ушел в «Ниццу» на правах аренды.

В сезоне-2020/21 футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции и забил один гол.

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Евгений Петров все материалы автора

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