«Краснодар» интересуется нападающим сборной Шотландии

Форвард «Хайберниана» и сборной Шотландии Кевин Нисбет попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает Daily Mail.

Также на 24-летнего игрока претендуют «Селтик», «Ноттингем Форест», «Суонси» и «Брентфорд». «Хиберниан» готов продать футболиста за 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Нисбет сыграл в общей сложности 44 матча, забил 18 мячей и сделал 8 результативных передач. Его контракт с «Хайбернианом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 3 миллиона евро.

В составе сборной Шотландии Нисбет на Евро-2020 он сыграл во всех трех встречах, появляясь на замену и отыграв в общей сложности 21 минуту.