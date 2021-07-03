«Бенфика» согласовала контракт с Жоау Мариу на пять лет

«Бенфика» намерена оформить трансфер полузащитника «Интера» Жоау Мариу. Португальский клуб уже согласовал с 28-летним хавбеком контракт на пять лет, сообщает A Bola.

Однако трансфер игрока осложняет пункт в контракте о выплате 30 миллионов евро «Спортингу», если «Интер» продаст футболиста одному из его конкурентов. Юристы «Бенфики» работают над тем, чтобы это условие в договоре было аннулировано.

В завершившемся сезоне Мариу сыграл за на правах аренды «Спортинг» 34 матча, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 млн евро.