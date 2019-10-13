«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Барселоной» по трансферу Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает AS. По информации СМИ, 31-летний хорват намерен покинуть каталонскую команду. «Красные дьяволы» обсуждают с сине-гранатовыми сделку о покупке футболиста.

«Барселона» хочет получить за Ракитича не менее 34 миллионов фунтов стерлингов. На хавбека также претендует «Интер».

В текущем сезоне Ракитич провел 6 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями. Его контракт с испанцами рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 миллионов евро.