«Манчестер Юнайтед» поборется с «Аяксом» за 19-летнего Сулеману из «Норшелланна»
05:58
Форвард «Норшелланна» Камалдин Сулемана может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, на 19-летнего ганца претендует «Манчестер Юнайтед», который уже провел предварительные переговоры с игроком. Также форвардом интересуется «Аякс».
В текущем сезоне Сулемана провел 28 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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