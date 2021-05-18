«Манчестер Юнайтед» поборется с «Аяксом» за 19-летнего Сулеману из «Норшелланна»

Форвард «Норшелланна» Камалдин Сулемана может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 19-летнего ганца претендует «Манчестер Юнайтед», который уже провел предварительные переговоры с игроком. Также форвардом интересуется «Аякс».

В текущем сезоне Сулемана провел 28 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.