Депай подпишет контракт с «Барселоной» перед Евро-2020

Форвард «Лиона» Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 27-летний голландец перейдет в каталонский клуб перед чемпионатом Европы-2020 в качестве свободного агента. Ранее «Лион» не сумел убедить игрока остаться в команде.

В текущем сезоне Депай провел 44 матча за «Лион», в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.