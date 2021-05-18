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Депай подпишет контракт с «Барселоной» перед Евро-2020

05:32
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Форвард «Лиона» Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 27-летний голландец перейдет в каталонский клуб перед чемпионатом Европы-2020 в качестве свободного агента. Ранее «Лион» не сумел убедить игрока остаться в команде.

В текущем сезоне Депай провел 44 матча за «Лион», в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

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