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Джанлука Ди Марцио: Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро

19:42
Рафаэль Варан. Фото gianlucadimarzio.com
Рафаэль Варан. Фото gianlucadimarzio.com
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны согласовали сделку. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы. Через два дня футболист пройдет медобследование в Манчестере. Ранее игрок согласовал с клубом условия личного контракта.

28-летний француз выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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