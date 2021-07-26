Джанлука Ди Марцио: Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро

Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны согласовали сделку. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы. Через два дня футболист пройдет медобследование в Манчестере. Ранее игрок согласовал с клубом условия личного контракта.

28-летний француз выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.