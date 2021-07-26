Джанлука Ди Марцио: Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро
19:42
Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
#Varane @ManUtd deal done: € 50M plus bonus to @realmadrid, medicals in #Manchester in two days @SkySports @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 26, 2021
По данным источника, стороны согласовали сделку. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы. Через два дня футболист пройдет медобследование в Манчестере. Ранее игрок согласовал с клубом условия личного контракта.
28-летний француз выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.
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