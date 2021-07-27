«Боруссия» объявила о переходе Малена

Нападающий Дониэлл Мален стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщает 27 июля официальный сайт немецкого клуба. Ранее он выступал за ПСВ.

Контракт рассчитан до июня 2026 года.

Borussia Dortmund have completed the signing of Donyell Malen from @PSV on a contract until June 2026! ?? pic.twitter.com/vVBblrEi41 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 27, 2021



В сезоне-2020/21 22-летний голландец провел 45 матчей за ПСВ во всех турнирах, на его счету 27 голов и 10 результативных передач