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«Боруссия» объявила о переходе Малена

20:26
Дониэлл Мален. Фото ФК "Боруссия".
Дониэлл Мален. Фото ФК &quot;Боруссия&quot;.
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Нападающий Дониэлл Мален стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщает 27 июля официальный сайт немецкого клуба. Ранее он выступал за ПСВ.

Контракт рассчитан до июня 2026 года.


В сезоне-2020/21 22-летний голландец провел 45 матчей за ПСВ во всех турнирах, на его счету 27 голов и 10 результативных передач

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Евгений Петров все материалы автора

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