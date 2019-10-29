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«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Смоллинга в «Рому»

02:56
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«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать защитника Криса Смоллинга в «Рому», сообщает Sky Sports. Римский клуб хотел бы приобрести арендованного игрока. Предполагается, что 29-летний англичанин вернется в состав манкунианцев по окончанию сезона.

Сам игрок, который выступает за «Рому» на правах аренды, хотел бы остаться в Италии. Прошедшим летом римский клуб арендовал Смоллинга у «МЮ», заплатив 3 миллиона евро английскому клубу.

В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей в рамках серии А, в которых он отметился лишь одной желтой карточкой.

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