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Сегодня, 17:26

«МЮ» и «ПСЖ» предлагают 65 миллионов евро за Милинковича-Савича

Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» намерены приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Как сообщает Il Messaggero, клубы предлагают за 27-летнего серба 65 миллионов евро.

По данным источника, агент хавбека Матея Кежман вчера был замечен в компании президента римского клуба Клаудио Лотито.

В текущем сезоне хавбек провел за «Лацио» 43 матча, забил девять голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт Милинковича-Савича с римлянами истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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