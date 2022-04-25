«МЮ» и «ПСЖ» предлагают 65 миллионов евро за Милинковича-Савича

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» намерены приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Как сообщает Il Messaggero, клубы предлагают за 27-летнего серба 65 миллионов евро.

По данным источника, агент хавбека Матея Кежман вчера был замечен в компании президента римского клуба Клаудио Лотито.

В текущем сезоне хавбек провел за «Лацио» 43 матча, забил девять голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт Милинковича-Савича с римлянами истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.