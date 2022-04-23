«Ньюкасл» хочет подписать Наваса. Вратарь был недоволен отсутствием игровой практики в «ПСЖ»

«Ньюкасл» намерен летом подписать вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, сообщает Fichajes. «Сороки» хотят воспользоваться тем, что 35-летний костариканец недоволен нехваткой игровой практики в клубе.

Ранее о ситуации с недовольством Наваса высказывался главный тренер клуба Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 24 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в девяти из которых отстоял на ноль.

Контракт Наваса с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 10 миллионов евро.