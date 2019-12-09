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«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Барселоны»

18:27
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает L'Equipe. По информации СМИ, «горожане» хотят усилить зимой линию обороны в связи с тем, что травму получил Эмерик Ляпорт.

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением 26-летнего Юмтити в январе. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Юмтити провел 5 матчей за сине-гранатовых и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

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