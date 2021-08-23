«Манчестер Сити» предпримет еще одну попытку приобрести Кейна

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Сити» предпримет еще одну попытку приобрести 28-летнего англичанина после того, как лондонский клуб отказался продавать игрока. Сообщается, что «Ман Сити» же согласовал контракт с Кейном до 2026 года.

В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.