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«Манчестер Сити» предпримет еще одну попытку приобрести Кейна

07:45
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Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Сити» предпримет еще одну попытку приобрести 28-летнего англичанина после того, как лондонский клуб отказался продавать игрока. Сообщается, что «Ман Сити» же согласовал контракт с Кейном до 2026 года.

В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

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