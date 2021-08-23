«Рома» может подписать Лангле

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Италии, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, на 26-летнего француза претендует «Рома». Главный тренер римлян Жозе Моуринью намерен укрепить оборону до закрытия трансферного окна.

Лангле перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2018 года, трансфер обошелся сине-гранатовым в 35,9 миллиона евро. Контакт Ленгле с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.