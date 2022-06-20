«Манчестер Сити» отказался продавать Стерлинга в «Челси» за 25 миллионов евро

«Манчестер Сити» отказался продавать форварда Рахима Стерлинга в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Сити» не устроила сумма за 27-летнего англичанина — лондонский клуб предлагал 25 млн евро. Клуб из Манчестера хочет получить за игрока 55-60 млн евро.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Ман Сити», в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.