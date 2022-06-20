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Агент защитника «Ривер Плейта» Мартинеса отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Читать «СЭ» в
Эктор Давид Мартинес.
Фото Личные соцсети Мартинеса.

Агент защитника «Ривер Плейта» Эктора Давида Мартинеса Ренато Корси отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита».

«Зенит» интересуется Эктором? Нет, они никогда не связывались со мной. Мы бы рассмотрели вариант в России, но нужен звонок — тогда посмотрим», — цитирует Корси Sport24.

В текущем сезоне Мартинес провел за «Ривер Плейт» 16 матчей и забил 1 гол.

24-летний защитник провел 9 матчей за сборную Парагвая, в которых отличился 1 голом.

Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-19-predstavitel-ektora-martinesa-otreagiroval-na-slukhi-ob-interese-zenita?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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