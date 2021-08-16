Андрих стал игроком «Байера»

Полузащитник Роберт Андрих перешел в «Байер», сообщает 16 августа официальный сайт клуба. Ранее он выступал за берлинский «Унион».

? TRANSFER NEWS ?



?? Robert Andrich has joined the Werkself from Union Berlin on a five-year deal! pic.twitter.com/DXH9oU9jNQ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 16, 2021

Контракт рассчитан на пять лет. 26-летний немец в текущем сезоне успел провести один матч за «Унион».

В прошлом сезоне у него 31 матч, пять голов и две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.