Андрих стал игроком «Байера»
21:41
Полузащитник Роберт Андрих перешел в «Байер», сообщает 16 августа официальный сайт клуба. Ранее он выступал за берлинский «Унион».
? TRANSFER NEWS ?— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 16, 2021
?? Robert Andrich has joined the Werkself from Union Berlin on a five-year deal! pic.twitter.com/DXH9oU9jNQ
Контракт рассчитан на пять лет. 26-летний немец в текущем сезоне успел провести один матч за «Унион».
В прошлом сезоне у него 31 матч, пять голов и две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.
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