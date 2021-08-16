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Андрих стал игроком «Байера»

21:41
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Полузащитник Роберт Андрих перешел в «Байер», сообщает 16 августа официальный сайт клуба. Ранее он выступал за берлинский «Унион».

Контракт рассчитан на пять лет. 26-летний немец в текущем сезоне успел провести один матч за «Унион».

В прошлом сезоне у него 31 матч, пять голов и две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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