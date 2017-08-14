Луан попал в сферу интересов "Боруссии"

Нападающий "Гремиу" Луан может перейти в дортмундскую "Боруссию". Как сообщает Correiodopovo.com.br, немецкий клуб в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу 24-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что Луан может перейти в московский "Спартак". Красно-белые уже согласовали трансфер с клубом, но, по последней информации, не смогли договориться с самим игроком. Также на форварда претендует "Сампдория".