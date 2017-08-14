Луан попал в сферу интересов "Боруссии"

Нападающий "Гремиу" Луан может перейти в дортмундскую "Боруссию". Как сообщает Correiodopovo.com.br, немецкий клуб в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу 24-летнего бразильца.
Ранее сообщалось, что Луан может перейти в московский "Спартак". Красно-белые уже согласовали трансфер с клубом, но, по последней информации, не смогли договориться с самим игроком. Также на форварда претендует "Сампдория".
Дядька
Ну он же не дурак в спартачок переходить.
14:57
Komba
Гаттузо Крут ___ Да такие бабки за него вломили за этого Луазика, что Нойштедер за 8 это цветочки. Глупо просто его покупать за такие деньги. Да и результата от него одного будет мало. Федун это прекрасно понимает поэтому и слился.
00:09
coserog
Чувствуется чья-то рука-спартаку даже за свои деньги игрока не дают купить... :-)))))))))
16:55 14 августа
Jean4
По слухам Гарай и Луан, на деле только ПеПа (Петкович, Пашалич). =)
15:35 14 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Луан да Марья. А Борюся может сделать щедрое предложение ,ибо дорого продают Дембеле в Барсу. А Луан по стилю игры похож на того. А что же наш трансферных бох Федунян? Опять на жердочке, клюет невидимый корм.....
14:04 14 августа
Drek
Сага ,на основе инетской прессы продолжается.Интересно, как еще Головина в народную не сватают..это упущение.Был бы у руля ОИР,то он бы на каждом углу кричал,что это же чистый спартаковский игрок!! Помните сагу с Р.Гусевым? Интересно, а когда реальное усиление будет? А не жалкие сплетни в белый свет!! Совсем скоро уже жеребьёвка ЛЧ..
13:31 14 августа
pahom-17
пусть дома сидит..его болелы не отпускают ))
13:18 14 августа
Псевдо Ним
Ну вот и все с этим игорчишкой. не хотят в Спартак, даже с ЛЧ.
13:04 14 августа