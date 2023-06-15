Лонгстафф и Кларк покинули «Ньюкасл»

«Ньюкасл» на официальном сайте клуба сообщил о расставании с полузащитником Мэтти Лонгстаффом и защитником Кираном Кларком.

При этом Лонгстафф продолжит лечение травмы колена, которую он получил в декабре прошлого года.

33-летний Кларк выступал за «Ньюкасл» с 2016 года. На его счету 129 матчей за команду, в которых он забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

23-летний Лонгстафф является воспитанником клуба. Он провел 20 матчей за «сорок» и забил 3 гола.