Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 07:28

Лонгстафф и Кларк покинули «Ньюкасл»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ньюкасл» на официальном сайте клуба сообщил о расставании с полузащитником Мэтти Лонгстаффом и защитником Кираном Кларком.

При этом Лонгстафф продолжит лечение травмы колена, которую он получил в декабре прошлого года.

33-летний Кларк выступал за «Ньюкасл» с 2016 года. На его счету 129 матчей за команду, в которых он забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

23-летний Лонгстафф является воспитанником клуба. Он провел 20 матчей за «сорок» и забил 3 гола.

ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Пари НН» Ларсен перешел в голландский «НЕК»
Новости
RSS RSS
Все новости