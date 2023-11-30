«Ливерпуль» может попытаться подписать Мбаппе, если продаст Салаха следующим летом

«Ливерпуль» заинтересован в переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает TeamTalk.

По информации источника, клуб может побороться за 24-летнего француза, если следующим летом продаст Мохамеда Салаха. Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего египтянина заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» завершится в конце сезона-2023/24. В текущем сезоне он провел 17 матчей за парижан во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 18 матчах за «Ливерпуль».