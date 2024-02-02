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Сегодня, 03:38

Переход Бенрама в «Лион» сорвался из-за «Вест Хэма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Саида Бенрама.
Фото AFP

«Лион» на официальном сайте объявил, что переход полузащитника Саида Бенрама из «Вест Хэма» сорвался по вине английского клуба.

«Наш клуб глубоко сожалеет о провале трансфера Бенрама по независящим от нас причинам и ставит под сомнение поведение «Вест Хэма», которому не удалось завершить необходимые административные процедуры, несмотря на все заключенные соглашения. Оба клуба подписали соглашение об аренде, а «Лион» получил одобрение DNCG, позволяющее осуществить трансфер гладко и прозрачно.

Однако в начале вечера, когда «Лион» ввел все административные данные в специальную платформу ФИФА (FIFA TMS), «Вест Хэм» так и не проделал ни малейших усилий со своей стороны, несмотря на неоднократные напоминания со стороны «Лиона» и постоянные телефонные звонки. В отсутствие ответного действия со стороны английского клуба и после такого непонятного поведения, вызывающего вопросы, сертификат о международном трансфере не мог быть запрошен до закрытия трансферного окна.

«Лион» глубоко сожалеет об этой ситуации и отсутствии уважения со стороны «Вест Хэма». Клуб оставляет за собой право инициировать все соответствующие процедуры, необходимые для подтверждения сделки позднее, и при необходимости привлечь к ответственности «Вест Хэм», — говорится в пресс-релизе.

В текущем сезоне 28-летний алжирец провел 22 матча, отметившись результативной передачей и красной карточкой.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
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