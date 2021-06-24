«Лейпциг» подписал 18-летнего американского полузащитника
17:00
Полузащитник клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» Кэйден Кларк перешел в «Лейпциг», сообщает 24 июня официальный сайт немецкого клуба.
Hey, Caden! ?— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 24, 2021
18-year-old Caden #Clark joins #RBLeipzig from @NewYorkRedBulls ??
Caden will originally remain on loan in New York ??
Read more: https://t.co/bgcOYgfTw4 pic.twitter.com/SIMdb9oWMC
Контракт рассчитан до 2024 года. При этом футболист пока останется в составе «Ред Буллз» на правах аренды.
18-летний футболист может сыграть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и на флангах. В текущем сезоне американец провел восемь матчей в MLS и забил четыре мяча при одной голевой передаче.
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