«Лейпциг» подписал 18-летнего американского полузащитника

Полузащитник клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» Кэйден Кларк перешел в «Лейпциг», сообщает 24 июня официальный сайт немецкого клуба.

Контракт рассчитан до 2024 года. При этом футболист пока останется в составе «Ред Буллз» на правах аренды.

18-летний футболист может сыграть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и на флангах. В текущем сезоне американец провел восемь матчей в MLS и забил четыре мяча при одной голевой передаче.