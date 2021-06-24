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«Лейпциг» подписал 18-летнего американского полузащитника

17:00
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Полузащитник клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» Кэйден Кларк перешел в «Лейпциг», сообщает 24 июня официальный сайт немецкого клуба.

Контракт рассчитан до 2024 года. При этом футболист пока останется в составе «Ред Буллз» на правах аренды.

18-летний футболист может сыграть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и на флангах. В текущем сезоне американец провел восемь матчей в MLS и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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