Кевин-Принс Боатенг перешел в «Герту»
18:50
Полузащитник Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Герты», сообщает 23 июня официальный сайт клуба.
Welcome home, @KPBofficial! ??— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) June 23, 2021
? https://t.co/hCZmfXG7yf#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/mS0cJXhb2U
В прошлом сезоне он выступал за «Монцу». Футболист перешел на правах свободного агента.
Контракт рассчитан до 2022 года. 34-летний ганец в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Монцу» и забил пять мячей при четырех голевых передачах
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю