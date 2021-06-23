Кевин-Принс Боатенг перешел в «Герту»

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Герты», сообщает 23 июня официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне он выступал за «Монцу». Футболист перешел на правах свободного агента.

Контракт рассчитан до 2022 года. 34-летний ганец в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Монцу» и забил пять мячей при четырех голевых передачах