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Бывший игрок «Спартака» Мельгарехо покинет «Расинг»

17:56
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Бывший полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо намерен уйти из аргентинского «Расинга», сообщает TyC Sports.

По данным источника, футболист хочет расторгнуть контракт, который действует до 31 декабря 2022 года. Он собирается перейти в другой аргентинский клуб «Ланус».

30-летний парагваец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Расинг» во всех турнирах, в его активе один гол и две результативные передачи.

Футболист выступал в России с 2013 года, а в 2015 году перешел из «Кубани» в «Спартак». В составе красно-белых он провел 116 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.

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