Бывший игрок «Спартака» Мельгарехо покинет «Расинг»

Бывший полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо намерен уйти из аргентинского «Расинга», сообщает TyC Sports.

По данным источника, футболист хочет расторгнуть контракт, который действует до 31 декабря 2022 года. Он собирается перейти в другой аргентинский клуб «Ланус».

30-летний парагваец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Расинг» во всех турнирах, в его активе один гол и две результативные передачи.

Футболист выступал в России с 2013 года, а в 2015 году перешел из «Кубани» в «Спартак». В составе красно-белых он провел 116 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.