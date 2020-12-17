«Лейпциг» объявил о переходе Собослаи из «Зальцбурга»
18:55
«Лейпциг» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником «Зальцбурга» Домеником Собослаи.
Соглашение 20-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Полузащитник будет выступать под 17-м номером.
В составе «Лейпцига» Собослаи может дебютировать в матче с дортмундской «Боруссией», который состоится 9 января 2021 года.
В нынешнем сезоне венгер провел 20 матчей, отметивсшись 8 голами и 10 результативными передачами.
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