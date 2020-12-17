«Лейпциг» объявил о переходе Собослаи из «Зальцбурга»

«Лейпциг» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником «Зальцбурга» Домеником Собослаи.

Соглашение 20-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Полузащитник будет выступать под 17-м номером.

В составе «Лейпцига» Собослаи может дебютировать в матче с дортмундской «Боруссией», который состоится 9 января 2021 года.