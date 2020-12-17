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«Лейпциг» объявил о переходе Собослаи из «Зальцбурга»

18:55
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«Лейпциг» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником «Зальцбурга» Домеником Собослаи.

Соглашение 20-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Полузащитник будет выступать под 17-м номером.

В составе «Лейпцига» Собослаи может дебютировать в матче с дортмундской «Боруссией», который состоится 9 января 2021 года.

В нынешнем сезоне венгер провел 20 матчей, отметивсшись 8 голами и 10 результативными передачами.

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