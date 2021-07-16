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Лескано покинул «Енисей» и продолжит карьеру в Австралии

03:22
Хуан Эдуардо Лескано. Фото ФК "Енисей"
Хуан Эдуардо Лескано. Фото ФК &quot;Енисей&quot;
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«Енисей» объявил об уходе нападающего Хуана Эдуардо Лескано. Аргентинец подпишет двухлетний контракт с «Брисбейн Рор».

«Клуб получит за футболиста трансферную компенсацию и процент с будущей продажи игрока. Мы желаем Хуану успехов на новом месте и говорим большое спасибо за сыгранные матчи и забитые голы в «Енисее», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Всего за «Енисей» Лескано провел 117 матчей, в которых забил 30 мячей.

Дополнительная информация:

https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/293op8ugd1-huan-leskano-i-fk-enisei-rasstayutsya-ho

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Евгений Козинов все материалы автора

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