Лескано покинул «Енисей» и продолжит карьеру в Австралии
03:22
«Енисей» объявил об уходе нападающего Хуана Эдуардо Лескано. Аргентинец подпишет двухлетний контракт с «Брисбейн Рор».
«Клуб получит за футболиста трансферную компенсацию и процент с будущей продажи игрока. Мы желаем Хуану успехов на новом месте и говорим большое спасибо за сыгранные матчи и забитые голы в «Енисее», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Всего за «Енисей» Лескано провел 117 матчей, в которых забил 30 мячей.
Дополнительная информация:
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/293op8ugd1-huan-leskano-i-fk-enisei-rasstayutsya-ho
Читайте также
Кавазашвили — о тренере для сборной: «Умные специалисты к нам не поедут, нужен доморощенный авторитет!»
«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю