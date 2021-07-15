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«Лестер» подписал контракт с бывшим игроком «Челси» Бертрандом

20:18
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Защитник Райан Бертранд подписал контракт с «Лестером», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до 2023 года.

«Я действительно счастлив быть здесь. «Лестер» построил что-то удивительное за эти годы. Это фантастика — быть частью этого прекрасного клуба, и я собираюсь сделать все возможное, чтобы поклонники мной гордились», — приводит слова защитника пресс-служба клуба.

С 2005 по 2015 год 31-летний защитник играл в «Челси». С 1 июля Бертранд является свободным агентом, до этого он с 2015 года выступал за «Саутгемптон».

В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 29 матчей в чемпионате Англии, в которых отдал 1 результативную передачу.

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