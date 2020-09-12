«Леша Миранчук еще не знает о городе Бергамо». Соцсети сборной России опубликовали ретро-фото

Соцсети сборной России опубликовали фото юных братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Леша Миранчук еще не знает о городе Бергамо» — подписала пост пресс-служба национальной команды.

24-летний Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» летом это года за 14,5 миллиона евро. По данным СМИ, контракт с полузащитником заключен по схеме 4+1. Его брат Антон — играет за «Локомотив».