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«Леша Миранчук еще не знает о городе Бергамо». Соцсети сборной России опубликовали ретро-фото

12:25
Алексей и Антон Миранчуки. Фото https://twitter.com
Алексей и Антон Миранчуки. Фото https://twitter.com
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Соцсети сборной России опубликовали фото юных братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Леша Миранчук еще не знает о городе Бергамо» — подписала пост пресс-служба национальной команды.

24-летний Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» летом это года за 14,5 миллиона евро. По данным СМИ, контракт с полузащитником заключен по схеме 4+1. Его брат Антон — играет за «Локомотив».

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