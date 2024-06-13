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Сегодня, 18:06

Точилин: «Заболотный — очень качественный игрок, он усилит «Химки»

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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал возможный переход форварда ЦСКА Антона Заболотного в «Химки».

«Раз ЦСКА не продлевает контракт с Заболотным, то «Химки» — хороший вариант для него, не нужно никуда уезжать из Москвы. А для самих «Химок» приход Заболотного — однозначное усиление, им нужен был нападающий такого плана с опытом игры в Премьер-лиге.

С критикой Антона, что он только в одном сезоне в карьере забил больше 10 мячей в чемпионате, я не согласен. Считаю, что Заболотный — качественный форвард. Его функции гораздо шире, чем просто забивать голы. Он играет столба, который хорошо борется за мячи и сбрасывает их партнерам. Поэтому для сегодняшнего уровня чемпионата России Заболотный — очень качественный игрок», — приводит слова Точилина Legalbet.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года. В минувшем сезоне нападающий провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

«Химки» в сезоне-2023/24 стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ. ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Александр Точилин
Антон Заболотный
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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Новиков считает, что Заболотный пригодится «Химкам»

Андрей Афанасьев прокомментировал возможный переход Заболотного в «Химки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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