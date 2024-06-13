Профсоюзы футболистов подали в суд на ФИФА из-за формата клубного чемпионата мира-2025

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) подала в суд на ФИФА.

В FIFPro хотят оспорить законность реорганизации календаря матчей сборных и клубного чемпионата мира 2025 года.

Инициаторами иска стали ассоциации из Англии (PFA) и Франции (UNFP), которые отмечают, что ФИФА нарушает права игроков, а также законодательство Евросоюза.

«ФИФА не пошла на диалог и продолжила свою программу расширения календаря, несмотря на протесты профсоюзов», — говорится в заявлении.

Клубный чемпионат мира должен будет пройти в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире впервые примут участие 32 клуба, представляющие 6 конфедераций: УЕФА (12 команд), АФК (4), КАФ (4), КОНКАКАФ (4), КОНМЕБОЛ (6), ОФК (1), еще одно место будет отдано команде из страны-хозяйки турнира. Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет в США.

Как сообщает The Times, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF) могут подать в суд на ФИФА из-за нового формата турнира.