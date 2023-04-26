Полузащитник «Айнтрахта» Камада может перейти в «Бенфику»

Полузащитник «Айнтрахта» Даичи Камада может стать игроком «Бенфики», сообщает Bild.

Срок контракта 26-летнего японца с франкфуртским клубом истекает 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать соглашение.

Камада перешел в «Айнтрахт» летом 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел за команду 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.