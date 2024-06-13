Баранник поделился мнением о возможных переходах Зайнутдинова и Фернандеша

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о возможных переходах из «Бешикташа» полузащитников Бахтиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша в питерский клуб.

«Я даже плохо представляю, что это за футболисты. Да, помню, был такой Зайнутдинов в ЦСКА. Если «Зенит» их берет, значит, они играли не последнюю роль в «Бешикташе», а не выходили со скамейки. По крайней мере, надеюсь», — цитирует Баранника Legalbet.

27-летний Зайнутдинов в минувшем сезоне провел 37 матчей за турецкий клуб и забил один гол.

25-летний Фернандеш сезоне забил три гола и отдал шесть результативных передач в 45 играх.