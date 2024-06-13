Терзич покинул дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе главного тренера Эдина Терзича.

Ранее сообщалось, что специалист подал в отставку.

Пресс-служба клуба отмечает, что Терзич попросил немедленно расторгнуть с ним контракт.

Контракт Терзича с «Боруссией» был рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.

Дортмундцы с Терзичем в сезоне-2023/24 стали финалистами Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). Сезон бундеслиги «Боруссия» завершила на пятой строчке.