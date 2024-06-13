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Сегодня, 22:00

«Силькеборг» подпишет контракт с футболистом «Актобе» Оразовым

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По информации Meta-ratings.kz, датский «Силькеборг» подпишет контракт с футболистом «Актобе» Рамазаном Оразовым.

Сообщается, что кандидатурой игрока также интересовался датский «Орхус».

«Силькеборг» выиграл Кубок Дании, благодаря чему ближайшим летом примет участие в еврокубках.

Оразов выступает за «Актобе» с января 2024 года. Полузащитник сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: Meta-ratings.kz
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