«Силькеборг» подпишет контракт с футболистом «Актобе» Оразовым

По информации Meta-ratings.kz, датский «Силькеборг» подпишет контракт с футболистом «Актобе» Рамазаном Оразовым.

Сообщается, что кандидатурой игрока также интересовался датский «Орхус».

«Силькеборг» выиграл Кубок Дании, благодаря чему ближайшим летом примет участие в еврокубках.

Оразов выступает за «Актобе» с января 2024 года. Полузащитник сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за команду во всех турнирах.