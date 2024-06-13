Суд не пустил звездного трансгендера на Олимпиаду. В Париже не ждут бывших мужчин

Скандальная пловчиха Лия Томас проиграла в CAS иск об отмене новых правил World Aquatics по защите женского спорта.

Самый известный трансгендер мирового спорта Лия Томас отказалась от планов выступить на Олимпиаде в Париже после того, как проиграла дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 25-летняя пловчиха, совершившая переход пять лет назад, добивалась отмены правила World Aquatics, которое закрывает доступ в женский спорт для мужчин, сделавших операцию после окончания периода пубертата. Томас в 2022 году выиграла американский студенческий чемпионат на дистанции в 500 ярдов и вполне могла бы принять участие в олимпийском отборе. Однако суд даже не стал разбираться в сути вопроса, поскольку Лия никогда не подавала заявки на участие в турнирах федерации плавания США и, значит, не подпадала под действие ограничений WA.

Защита женского спорта

Напомню, что в России федеральным законом запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. После Игр-2020, в ходе которых полыхал скандал вокруг выступления первого трансгендера-олимпийца Лорел Хаббард, тяжелоатлетки из Новой Зеландии, МОК позволил международным федерациям самим защищать свои виды спорта от нашествия трансгендеров на женских стартах. В результате во многих дисциплинах, даже в шахматах, лицам, сменившим пол, вообще запретили выступать в женской категории или крайне усложнили такое выступление.

В World Aquatics решили, что для появления в соревнованиях женщин бывшим мужчинам необходимо завершить переход до начала полового созревания — к 12 годам. И при этом уровень тестостерона в их крови не должен превышать 2,5 наномоля на литр. В противном случае трансгендеры, как считают специалисты, будут иметь преимущество перед обычными цисгендерными женщинами — за счет более мощного мужского телосложения и более приспособленных для физических нагрузок внутренних органов. Правозащитники всех мастей пытались оспорить это мнение за счет неоднозначных научных выкладок, но в федерациях остались непреклонными.

Лия Томас, которая до 2020 года была юношей по имени Уилл, — один из самых успешных трансгендеров в мировом спорте. После ее феерических выступлений в студенческой Лиге плюща в сезоне-2021/2022 тема защиты женского спорта вышла на новый уровень. Сотни противников подобных экспериментов объединились ради кампаний протеста, с ними схлестнулись защитники прав меньшинств. На фоне открытых писем, дебатов в СМИ и демонстраций некоторые штаты США (в основном те, где у власти находятся республиканцы) закрыли женский спорт для трансперсон. В результате Томас пришлось на время исчезнуть с радаров, но в январе этого года она напомнила о себе, обратившись в CAS.

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Спортсмен — это звучит неинклюзивно

«Госпожа Томас признает, что честная конкуренция является главной спортивной целью и что некоторое регулирование участия трансгендерных женщин в плавании уместно, — говорилось в заявлении скандальной пловчихи в CAS. — Однако истица утверждает, что правила World Aquatics незаконны, поскольку они дискриминируют ее и противоречат Олимпийской хартии, Всемирной конституции по водным видам спорта и швейцарскому законодательству, а также Конвенции о правах человека и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин. Такая дискриминация не может считаться необходимой, разумной и соразмерной».

Однако до изучения Олимпийской хартии и Декларации прав человека в CAS так и не дошло. Адвокаты World Aquatics заявили, что Лия Томас не может ссылаться на конституцию по водным видам спорта, поскольку является спортсменкой со студенческой лицензией NCAA, а на турниры под эгидой федерации плавания США (и международной федерации) никогда не заявлялась. Следовательно, ей не отказывали в заявке на старты и не дискриминировали на почве смены пола. Чисто теоретически пловчиха еще может попытаться выполнить олимпийский норматив, но времени для этого практически не остается.

«Всемирная организация по водным видам спорта приветствует решение CAS по делу Лии Томас, которое, по нашему мнению, является значительным шагом вперед в наших усилиях по защите женского спорта, — говорится в пресс-релизе World Aquatics — Мы по-прежнему привержены работе со всеми заинтересованными сторонами для соблюдения принципов инклюзивности в спорте и уверены, что наш подход к гендерной политике является полностью справедливым».

Таким образом, трансгендеров благодаря новым правилам в Париже, похоже, не будет. Если, конечно, их не включат в заявки в последний момент (что тоже не исключено). Это не помешало МОК опубликовать накануне Олимпиады-2024 странные рекомендации для СМИ, в которых журналистов призывают отказаться от «проблемного» языка в отношении трансгендеров. В частности, правозащитники просят отказаться от терминов «биологический мужчина» или «биологическая женщина». Также они советуют не использовать слова с ярким гендерным окрасом, в том числе слово «спортсмен» (поскольку в его состав входит понятие man — мужчина). Вместо этого инклюзивнее говорить «спортивная персона» или «атлет».