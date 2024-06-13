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Париж-2024

Сегодня, 17:00

Суд не пустил звездного трансгендера на Олимпиаду. В Париже не ждут бывших мужчин

Пловчиху-трансгендера Лию Томас не пустили на Олимпиаду в Париж
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Лия Томас.
Фото Getty Images
Скандальная пловчиха Лия Томас проиграла в CAS иск об отмене новых правил World Aquatics по защите женского спорта.

Самый известный трансгендер мирового спорта Лия Томас отказалась от планов выступить на Олимпиаде в Париже после того, как проиграла дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 25-летняя пловчиха, совершившая переход пять лет назад, добивалась отмены правила World Aquatics, которое закрывает доступ в женский спорт для мужчин, сделавших операцию после окончания периода пубертата. Томас в 2022 году выиграла американский студенческий чемпионат на дистанции в 500 ярдов и вполне могла бы принять участие в олимпийском отборе. Однако суд даже не стал разбираться в сути вопроса, поскольку Лия никогда не подавала заявки на участие в турнирах федерации плавания США и, значит, не подпадала под действие ограничений WA.

Защита женского спорта

Напомню, что в России федеральным законом запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. После Игр-2020, в ходе которых полыхал скандал вокруг выступления первого трансгендера-олимпийца Лорел Хаббард, тяжелоатлетки из Новой Зеландии, МОК позволил международным федерациям самим защищать свои виды спорта от нашествия трансгендеров на женских стартах. В результате во многих дисциплинах, даже в шахматах, лицам, сменившим пол, вообще запретили выступать в женской категории или крайне усложнили такое выступление.

Лия Томас. Самый знаменитый спортсмен-трансгендер рвется на Олимпиаду через суд

В World Aquatics решили, что для появления в соревнованиях женщин бывшим мужчинам необходимо завершить переход до начала полового созревания — к 12 годам. И при этом уровень тестостерона в их крови не должен превышать 2,5 наномоля на литр. В противном случае трансгендеры, как считают специалисты, будут иметь преимущество перед обычными цисгендерными женщинами — за счет более мощного мужского телосложения и более приспособленных для физических нагрузок внутренних органов. Правозащитники всех мастей пытались оспорить это мнение за счет неоднозначных научных выкладок, но в федерациях остались непреклонными.

Лия Томас, которая до 2020 года была юношей по имени Уилл, — один из самых успешных трансгендеров в мировом спорте. После ее феерических выступлений в студенческой Лиге плюща в сезоне-2021/2022 тема защиты женского спорта вышла на новый уровень. Сотни противников подобных экспериментов объединились ради кампаний протеста, с ними схлестнулись защитники прав меньшинств. На фоне открытых писем, дебатов в СМИ и демонстраций некоторые штаты США (в основном те, где у власти находятся республиканцы) закрыли женский спорт для трансперсон. В результате Томас пришлось на время исчезнуть с радаров, но в январе этого года она напомнила о себе, обратившись в CAS.

Фото Getty Images

Спортсмен — это звучит неинклюзивно

«Госпожа Томас признает, что честная конкуренция является главной спортивной целью и что некоторое регулирование участия трансгендерных женщин в плавании уместно, — говорилось в заявлении скандальной пловчихи в CAS. — Однако истица утверждает, что правила World Aquatics незаконны, поскольку они дискриминируют ее и противоречат Олимпийской хартии, Всемирной конституции по водным видам спорта и швейцарскому законодательству, а также Конвенции о правах человека и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин. Такая дискриминация не может считаться необходимой, разумной и соразмерной».

Однако до изучения Олимпийской хартии и Декларации прав человека в CAS так и не дошло. Адвокаты World Aquatics заявили, что Лия Томас не может ссылаться на конституцию по водным видам спорта, поскольку является спортсменкой со студенческой лицензией NCAA, а на турниры под эгидой федерации плавания США (и международной федерации) никогда не заявлялась. Следовательно, ей не отказывали в заявке на старты и не дискриминировали на почве смены пола. Чисто теоретически пловчиха еще может попытаться выполнить олимпийский норматив, но времени для этого практически не остается.

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«Всемирная организация по водным видам спорта приветствует решение CAS по делу Лии Томас, которое, по нашему мнению, является значительным шагом вперед в наших усилиях по защите женского спорта, — говорится в пресс-релизе World Aquatics — Мы по-прежнему привержены работе со всеми заинтересованными сторонами для соблюдения принципов инклюзивности в спорте и уверены, что наш подход к гендерной политике является полностью справедливым».

Таким образом, трансгендеров благодаря новым правилам в Париже, похоже, не будет. Если, конечно, их не включат в заявки в последний момент (что тоже не исключено). Это не помешало МОК опубликовать накануне Олимпиады-2024 странные рекомендации для СМИ, в которых журналистов призывают отказаться от «проблемного» языка в отношении трансгендеров. В частности, правозащитники просят отказаться от терминов «биологический мужчина» или «биологическая женщина». Также они советуют не использовать слова с ярким гендерным окрасом, в том числе слово «спортсмен» (поскольку в его состав входит понятие man — мужчина). Вместо этого инклюзивнее говорить «спортивная персона» или «атлет».

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