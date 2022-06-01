«Ювентус» интересуется Миликом в качестве пары Влаховичу

«Ювентус» интересуется нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянская сторона оценивает 28-летнего поляка в 10-15 миллионов евро. В туринском клубе рассчитывают, что Милик заменит ушедшего аргентинца Пауло Дибалу и будет играть в паре с Душаном Влаховичем.

В текущем сезоне польский форвард провел за «Марсель» 37 матчей и забил 20 голов.

Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.