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Сегодня, 14:41

«Ювентус» интересуется Миликом в качестве пары Влаховичу

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«Ювентус» интересуется нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянская сторона оценивает 28-летнего поляка в 10-15 миллионов евро. В туринском клубе рассчитывают, что Милик заменит ушедшего аргентинца Пауло Дибалу и будет играть в паре с Душаном Влаховичем.

В текущем сезоне польский форвард провел за «Марсель» 37 матчей и забил 20 голов.

Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.

Аркадиуш Милик
ФК Марсель
ФК Ювентус
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