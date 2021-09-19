«Интер» попытается подписать ван де Бека в зимнее трансферное окно
«Интер» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «нерадзурри» попытаются подписать 24-летнего нидерландца в зимнее трансферное окно в случае, если футболист так и не будет получать игровую практику в «МЮ».
Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в двух матчах «красных дьяволов», проведя на поле в сумме 51 минуту и не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нидерландца в 30 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/l-inter-monitora-van-de-beek-puo-essere-un-idea-per-gennaio-73589?nocache?intcmp=gazzanet-VandeBeek
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