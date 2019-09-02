Клубы российской премьер-лиги внесли новых игроков в заявку на сезон. «Краснодар» заявил полузащитника Мануэла Фернандеша. Он будет выступать в краснодарском клубе под 99-м номером, сообщает официальный сайт РПЛ.

Напомним, что «Краснодар» сегодня подписал контракт с 33-летним португальцем. Соглашение рассчитано на сезон.

«Спартак» внес в заявку на сезон полузащитника Алекса Крала. 21-летний чех получил в команде 33-й номер.

Отметим, что москвичи заплатили «Славии» за хавбека 12 миллионов евро.

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